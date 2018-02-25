Verimli ulaşım için 15 milyon TL’lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, raylı sistem araçları için park ve bakım alanının yapıldığı İldem Depo Sahası’nda incelemelerde bulundu. 12 bin metrekare alanda yapılan çalışmayla OSB’de olduğu gibi İldem bölgesinde de raylı sistem araçları için geceleme alanı oluşturuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin batısında olduğu gibi doğu bölgesine de yapılan park alanının maliyetinin çevre düzenlemeleriyle birlikte 15 milyon TL’yi geçeceğini belirtti. Bu alanda 25 raylı sistem aracının park yapabileceğini ifade eden Başkan Çelik, park alanında araçların bakım alanının da bulunacağını söyledi. İldem Depo Sahası’nda yapılan çalışma ile raylı sistem hattının iki ucunda da park alanı ve bakım istasyonunun bulunacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Burayı yaptığımızda raylı sistemi daha verimli hale getireceğiz. İldem Depo Sahası’ndaki park ve bakım alanını bu yıl içinde hizmete açacağız” dedi.