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02 Ocak 2017 10:01

Verimlilik Proje Ödülleri Son Başvuru Tarihi 9 Ocak 2017

Verimlilik Proje Ödülleri Son Başvuru Tarihi 9 Ocak 2017

02 Ocak 2017 10:01

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Verimlilik Proje Ödülleri için son başvuru tarihinin 9 Ocak 2017 olduğunu açıkladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı,, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılmasına, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir" dedi.
Akçadırcı, "Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta büyüklükteki ve büyük ölçekli işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekler.
Bunun yanı sıra projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında gönüllü bağımsız değerlendirici olarak kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör işletmelerinde çalışanlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.
Verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla yürütülmekte olan Verimlilik Proje Ödüllerinin 2017 yılı başvuruları 9 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.
Başvuru formlarına ve ödül sürecine ilişkin detaylı bilgilere Bakanlığımız Verimlilik Genel Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir" ifadesinde bulundu.



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