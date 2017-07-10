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10 Temmuz 2017 10:37

Veyisoğulları Derneği’nin 3. Geleneksel Yemeğine Büyük İlgi

Veyisoğulları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği 3.

Veyisoğulları Derneği’nin 3. Geleneksel Yemeğine Büyük İlgi

10 Temmuz 2017 10:37

geleneksel buluşma yemeğine büyük ilgi gösterildi.


9 Temmuz Pazar günü Veyisoğulları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin 3. geleneksel yemeği, Tomarza İlçesi Şıhbarak Köyü mesire alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Dernek üyelerinin dışında Veyisoğulları ve misafirleri de katıldı.


Zamantı Irmağı’nın kenarında ki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlik öncesi topluca öğle namazı kılındı. Yapılan dualardan sonra Dernek Başkanı Durdu Mehmet Şahin bir konuşma yaptı. Dernek İkinci Başkanı Hayrettin Veyisoğlu da yaptığı konuşmasında“Nakib-ül Eşraflık” sistemini anlattı, derneğin mali tablosu hakkında bilgi verdi.




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