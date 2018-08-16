Viyadüğe Bağlantı Yolu Asfaltlandı

Sayer Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi alarak asfalt işçilerine tatlı ikram etti.

Talas Belediyesi olarak yazı güzel kullanabilmek için asfalt ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Mevlana Mahallesi Sayer Caddesinde alt yapı çalışmalarını tamamlandı. Şimdi asfalt ve kaldırım çalışmalarını yapıp tamamlayacağız. Burası aynı zamanda yeni açılacak viyadük yoluna bağlantı yolu. Belediyemize yeni araçlar, iş makineleri, kamyonlar aldık. Kendi asfaltımızı ürettiğimiz tesisimiz var. Orda da asfaltımızı üretip güzel bir şekilde hizmet ediyoruz. Yaz sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Birkaç işi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Burada çalışma olduğu gibi Kaymakamlığın önündeki Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde de çalışmalarımız sürüyor. Bordür, ağaçlandırma ve kaldırım çalışması devam ediyor. Talas Belediyesi olarak birçok noktada hizmetlerimiz sürüyor. İnşallah bayramdan öncede kalan asfaltlama çalışmalarının birçoğunu tamamlayıp vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz. Rabbim kaza bela vermesin. Yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim” dedi.