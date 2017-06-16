Voleybolculardan Başkan Cabbar’a ziyaret

Ziyarette, Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle Başkan Mehmet Cabbar’a voleybol sporuna vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2. ligde mücadele eden Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün daha güzel başarılara imza atacağını söyleyerek, "Develimizde voleybola ilgi giderek artmaktadır. İnşallah bizler gençlerimizin bu ilgi ve alakasını doğru kanalize edebilirsek çok daha büyük başarı sağlamış olacağız. Gençlerimizin sağlıklı ortamlarda kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve sevdiği işlerle meşgul olmaları bizler için en büyük başarıdır. İnşallah bu sezonda desteğimiz daha da artacak ve daha çok birlikte olacağız” dedi.