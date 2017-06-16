Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:17

Voleybolculardan Başkan Cabbar’a ziyaret

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü sporcuları ve yöneticileri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Voleybolculardan Başkan Cabbar’a ziyaret

16 Haziran 2017 16:17


Ziyarette, Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle Başkan Mehmet Cabbar’a voleybol sporuna vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2. ligde mücadele eden Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün daha güzel başarılara imza atacağını söyleyerek, "Develimizde voleybola ilgi giderek artmaktadır. İnşallah bizler gençlerimizin bu ilgi ve alakasını doğru kanalize edebilirsek çok daha büyük başarı sağlamış olacağız. Gençlerimizin sağlıklı ortamlarda kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve sevdiği işlerle meşgul olmaları bizler için en büyük başarıdır. İnşallah bu sezonda desteğimiz daha da artacak ve daha çok birlikte olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!