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VoltaCar Ekibinden Rektör Çalış'a Ziyaret

Erciyes Üniversitesi’nin elektrikli aracı VoltaCar’ı tasarlayan enerjist takımı üyeleri, Rektör Prof.

Erciyes Üniversitesi'nin elektrikli aracı VoltaCar'ı tasarlayan enerjist takımı üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Akademik danışmanları Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ve Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kaya ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, Mühendislik Fakültesi enerjist takımı üyesi öğrenciler, elektrikli araç VoltaCar hakkında Rektör Çalış'a bilgiler verdi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, enerjist takımı üyelerini tasarladıkları araç ve elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti.


Elektrikle çalışan araç ve buna yönelik geliştirilen teknolojilerin öneminden bahseden Rektör Çalış, öğrencilerin bu yönde yaptıkları çalışmalarda sürekli yanlarında olduklarını kaydetti. Ziyaretin ardından Rektör Çalış, elektrikli araç VoltaCar'ı inceledi.


140 kilogram ağırlığa sahip, 100 km'de 70 krş. yakıt harcayan VoltaCar, 6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen “TÜBİTAK Electromobile Efficiency ChallengeElectric Vehicle 2018” yarışmasında dördüncü olmuş ve TÜBİTAK tarafından “Comunication Award” almıştı.

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