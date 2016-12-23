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23 Aralık 2016 15:57

Welliton ilk yarıda atıyor, ikinci yarıda yatıyor

Welliton ilk yarıda atıyor, ikinci yarıda yatıyor

23 Aralık 2016 15:57

Bu sezon Kayserispor’un en golcü oyuncusu olarak dikkat çeken Welitton Soares Morais, ligde 9 maçtır gol sevinci yaşayamıyor. Brezilyalı yıldız, attığı gollerin tamamını ise ilk yarılarda atarak dikkat çekti.
Sezon başında Mersin İdman Yurdu’ndan trasfer edilen Welitton Soares Morais, Kayserispor forması altında bu sezon 15 maçın tamamına ilk onbirde başlarken, bu maçların 13’ünde 90 dakika sahada kaldı. Buna karşılık 5 gol atan Brezilyalı oyuncu en son golünü ligin 6. haftasında oynanan ve Kayserispor’un 3-1 kaybettiği Kasımpaşa maçında attı. Bu maçın ardından çıktığı 9 maçta gol sevinci yaşayamayan Welitton Soares Morais böylece gol krallığı yarışında da bir hayli geride kaldı. Attığı 5 golü 4 maçta kaydeden Brezilyalı isim Fenerbahçe maçında iki gol birden kaydetme başarısı gösterdi.
İLK YARILARI SEVİYOR
Welitton Soares Morais’in en ilginç özelliği ise ikinci yarıda gol atamaması. Bu sezon kaydettiği 5 golün tamamını ilk yarılarda atan Brezilyalı forvet oyuncusu bu sezon en erken golünü 27. dakikada en geç golünü ise 45. dakikada Fenerbahçe’ye atarak ilginç bir istatistik vermiş oldu. Welitton bu sezon Fenerbahçe’ye 27 ve 45. dakikalarda, Galatasaray’a 40. dakikada, Çaykur Rizespor’a 34. dakikada ve son olarak Kasımpaşa’ya yine 34. dakikada gol attı. Yıldız ismin farklı haftalarda iki golünün 34. dakikalarda gelmesi ise dikkat çekti.
Kayserispor’un gol yollarında en güvendiği isim olan Welliton yarın Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan Kardemir Karabükspor maçında fileleri havalandırarak 9 haftalık gol orucuna nokta koymak istiyor.



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