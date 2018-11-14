Yahşi Bebek, Helikopter Ambulansla Hayata Tutundu

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ambulans filosuna 2009 yılında katılan helikopter ambulans sayesinde sağlık hizmetleri Kayseri'nin her köşesine mesafe ve engel tanımadan ulaşmaya devam ediyor.

Yahyalı Devlet Hastanesi'nde13 Ekim 2018 saat 10:00'daHayriye Yahşi'nin normal doğumla dünyaya getirdiği Bebek Yahşi de solunum sıkıntısı olduğu tespit edildi. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bebek Yahşi'nin durumunun ağırlaşması üzerine, tedavisinin3. basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak Helikopter Ambulans talep edildi. Talep üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi gerekli koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak helikopter ambulansı Yahyalı'ya yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde, Helikopter Ambulansın içinde bulunan küvöze alınan Bebek Yahşi, 15 dakika içinde Kayseri Şehir Hastanesi heliportuna ulaştırıldı. Helikopter ambulansın heliporta inmesinin ardından alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri küvöz içerisindeki bebeği ilgili kliniğe hızlı bir şekilde ulaştırarak hayata tutunması sağlandı.