Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk muhtarlarla bir araya geldi

Yahyalı için birlik ve beraberlik içerisinde göreve geldiği günden bu güne hizmetlerini gerçekleştiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk hizmet için muhtarlarla bir araya gelerek istekleri dinledi ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplantıya Çiğilli Mahallesi, Seydili Mahallesi, 100.Yıl Mahallesi, MadazıMahallesi, Yenice Mahallesi, İsmet Mahallesi, GazibeyliMahallesi, FevziçakmakMahallesi, FetullahMahallesi, KavacıkMahallesi, CamiikebirMahallesi, Mustafabeyli Mahallesi, Muhtarları ile belediye birim müdürleri katıldı.

Mahalle istekleri ve ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Birim Müdürleri dile getirilen istekleri not aldılar.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk toplantıda şunları söyledi;

"Öncelikle Belediyemize hoş geldiniz, 2017 yılının son çeyreğini değerlendirmek ve 2018 yılında yapacağımız hizmetleri sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Merkez mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik İnşallah yeni bağlanan mahalle muhtarları ve daha sonrada tüm mahalle muhtarları ile bir toplantı düzenleyeceğiz. Belediyecilikte talepler çok farklı olabiliyor yeni bağlanan mahallelerimiz ihtiyaçları farklı olabiliyor, merkez mahallelerimiz talepleri farklı oluyor. Sizleri buraya istişare etmek için davet ettik, burada isteklerinizi, yapılan çalışmalardaki eksiklikleri dinlemek ve not alıp tamamlamak için bir araya geldik. Doğal gaz çalışmasından dolayı merkez mahallelerde sokaklarımız tahrip olacak, bu konuda muhtarlarımızdan mahalleleri ile ilgili özel ilgi bekliyoruz. Bizim yetişemediğimiz yerde görülen aksaklıkları bize bildirmelerini istiyoruz.”

Yapılan istişare toplantısında 3 ay içerisinde yapılacak işler not alınarak bir sonraki toplantıda buluşmak üzere dilek ve temennilerle toplantı bitti.