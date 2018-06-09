Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk: “2018 Yahyalı için proje yılı”

Göreve gelmeden önce 50 proje vaadinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Öztürk, görev süresinin dolmasına 10 ay kalmasına rağmen vaat ettikleri proje rakamının üzerine çıktıklarını ifade etti. “5 yılda 50 proje vaat etmiştim, çok az vaat etmişiz. Bu kadar sürede 80’in üzerinde projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diyen Başkan Öztürk’ün ilçedeki projelere dair verdiği bilgiler şu şekilde:

“2017’de başlayan ve bu yıl sona eren proje sayesinde ilçemiz konforlu yakıt doğal gaz ile buluşmuş oldu. Doğal gazın üç aşaması var; birincisi doğa faslıdır, tozu toprağı gördükten sonra birazcık beddua faslı ve bittikten sonra da asfaltlanmaya başladığı zaman Biz iki dönemi geçirdik. Şu anda asfalt aşamasındayız. Asfaltın dökülmesiyle beraber esnafımız toz topraktan kurtulacaktır. Bize katlandıklarından dolayı özellikle esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğal gaz gerçekten Yahyalı’ya yakıştı.”

Yahyalı yeni meydanına kavuştu

“İlçemize ikinci yakışan bir proje de meydan projemizdir. Kamulaştırılması Yahyalı Belediyemiz tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin 3 buçuk trilyonluk bir ihalesi ile projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Meydan projemizi bir de dev Türk bayrağı ile taçlandırdık. 24 Haziran seçimlerinden önce kurdelesini keseceğiz.”

“Dedikodular asılsız Devlet Hastanesi yapılacak”

“75 yataklı devlet hastanemizin projesini kanuni zorunluluklar nedeniyle yetiştiremedik. Bundan dolayı bazı dedikodu çevreleri hastanenin yapılmayacağı söylentisini yaymaya çalışıyorlar. Bunlar yalnızca dedikodu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Özhaseki Beyefendi ile görüştük. Devlet Hastanemizin temelinin 1-15 Temmuz tarihleri arasında atılacağını düşünüyorum. 2 yıl içinde de tamamlanmış olarak hizmet vermeye başlayacak.”

Mahalle konaklarının sayısı artırıldı

“Bir başka projemiz de 2017’de bir kaçını yaptığımız, bu yıl da devam eden ‘mahalle konakları’ projesi. Bu konaklarda muhtarlarımız için bir muhtar evi, aile hekimlerimizin muayene yapabileceği bir alan bulunuyor. Ayrıca misafirlerimiz geldiğinde konaklayabileceği alanlar ve 50 kişilik toplantı salonları da mevcut.”

“Yahyalı rafting ile anılacak”

“Yahyalımızda İç Anadolu Bölgesinin sembolü haline gelen raftingle de inşallah çığır açmış olduk. Bundan sonra Yahyalı rafting ile anılacaktır. Zamantı Irmağı, Koca Çayımız ile biz bu konuda çok iddialıyız. Bundan sonra Kapadokya’da ki turistlerimizi ve Kayseri’de ki rafting severleri ilçemize bekliyoruz.”

“Kapuzbaşı’na sahip çıkılmazsa Adana sahiplenir”

“Bunun yanında Kapuzbaşı Master Projemiz var. Büyük devasa bir projedir. Müşavir firma işin sonuna da gelmiş oldu. 24 Milyonluk bir bütçe ile yapılan bir proje ve Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız destekleriyle gerçekleştirilecek. bu proje adeta Yahyalımızı uçuracak. Dumansız fabrika dediğimiz turizm faaliyetimiz sayesinde Yahyalı’mız kat kat yükselecek. Kapuzbaşı Turizm Master Planını biz sahiplenmezsek Adana’ya kesinlikle kaydırabiliriz. Çünkü Aladağ ilçesi ile Kapuzbaşı arasında ki yol asfaltlandığı zaman Akdeniz’den gelecek misafirlerimiz olacak, ki bu durumda Kapuzbaşı’nın ilçemizin ve Kayserimizin elinden çıkacağına dair endişelerimiz var. Bu konuda Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize ciddi işler düştüğünü düşünüyorum.”

İlçeye tiyatro salonu geliyor

“2018’in sonunda 600 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe alarak gerçekleştireceğimiz projede bir ilçemize bir kütüphane de kazandırmış olacağız. İlçemizde adı var kendisi yok bir kütüphane vardı, bu projeyle ilçemizin kütüphane sorununu da çözmüş olacağız.”

Yapılacak köprülerle trafik rahatlayacak

“Ayrıca 2018’de yapılacak olan iki köprü projemiz var. Yaklaşık 380 bin TL’ye mal olacak bir proje bu. Su debisi yüksek olduğu için bayram sonrası başlamanın daha uygun olacağı düşünüldü. Kocaçay üzerine yapılacak bu köprüler, Yahyalı trafiğini rahatlatacak.”

Spor Toto’nun katkılarıyla gençler için futbol sahası

“Derebağ ve Karaköy Mahallelerinde Spor Toto’nun 350 bin TL’lik hibesiyle çocuklarımızın kullanması için 2 adet futbol sahası yapılacak.”