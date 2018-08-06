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06 Ağustos 2018 12:13

Yahyalı Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi, Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı.

Yahyalı Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı

06 Ağustos 2018 12:13


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


İlçeyi Süper Amatör ve 1. Amatör Kümede temsil eden Yahyalıspor ve Yerköyspor’a ayni ve nakdi yardım maddesi görüşülürken meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, "Geçen sene Yahyalıspor takımımız BAL ligine gitmeyi son maçta kaybetti. Bizi başarıyla temsil ediyorlar. Her sene bütçemiz el verdiği ölçüde kulüplerimize desteklerimiz oldu. Ben desteklerinden dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman spor ve sporcunun yanındayız" dedi.


Başkan Öztürk ayrıca Kuran Kursu yapımı için belediyeye 600 bin TL şartlı bağışta bulunacak olan hayırsever Abdullah Erdoğan’a teşekkür ederek “ Hayırseverimiz, Kuran Kursu ya da dini hizmetler binası yapımında kullanılmak üzere şartlı bağışta bulunacak.Bu parayla 0-4 yaş arası çocuklarımızın eğitim gördüğü, anaokulu tarzında bir eğitim binasını ilçemize kazandırmak istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’ da bu projeye büyük önem veriyor. Birçok il ve ilçede böyle kurumlar mevcut. İnsanlarımız bu kurumlardan çok çok memnunlar. Vatandaşlarımız da gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakacakları bir tesise kavuşacak. İnşaallah hayırseverimiz bu bağışını 1 milyon TL’ ye tamamlayacak” diye konuştu.




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