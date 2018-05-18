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18 Mayıs 2018 11:38

Yahyalı Belediyesi Meydan düzenlemesinde sona gelindi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Meydan düzenlemesi ve asfalt serimi çalışmalarının, 24 Haziran seçimleri öncesinde tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Yahyalı Belediyesi Meydan düzenlemesinde sona gelindi

18 Mayıs 2018 11:38



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in destekleriyle başlayan Meydan düzenlemesi ve asfalt serimiyle ilgili bilgi veren Öztürk, doğalgaz çalışmalarının sona ermesinden sonra başlayan çalışmaların 24 Haziran seçimleri öncesinde sona ereceğini ifade etti. Meydan Projesini, ‘hayalindeki merkez’ olarak değerlendiren Öztürk, “Gerek Bakanımız Özhaseki’nin gerekse de Mustafa Çelik Başkanımızın meydan projesinde emeği geçti. Şu anda da Büyükşehir Belediyemizin ekipleri asfaltlamayı yapıyor. Artık sona geldik. İnşallah 24 Haziran seçimleri öncesinde buranın kurdelesini kesmiş olacağız. Bu çalışma gerçekten Yahyalı’ya yakıştı” dedi.



Asfalt serimi yapılan güzergahın, rafting şenliklerinin yapıldığı ve ilçenin ortasından geçen Koca Çay’ın yanındaki alandan, Meydan düzenlemesinin yapıldığı alana kadar uzandığını dile getiren Öztürk, “At binenin kılıç kuşananın demişler. Büyükşehir Belediyesi ve Fen İşleri Ekiplerini çok teşekkür ediyorum. Biz istemesini bildik, onlar da vermiş oldu. Yahyalı’daki hemşehrilerimize de toza, toprağa katlandıkları için teşekkür ediyorum. Vatandaşımız önce doğalgazdan dolayı, ardından Meydan projesinden dolayı toz toprak içerisinde kaldı. Ama artık dua faslı gelmiş oldu. Hemşehrilerimiz yenilenen Meydanımızı güzel güle kullansın” ifadelerini kullandı.




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