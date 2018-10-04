Yahyalı Belediyesi Rafting Takımından Başkan Öztürk'e Ziyaret

Yahyalı Belediyesi tarafından kurulan İç Anadolu Bölgesi'nin ilk Rafting Takımı olan Yahyalı Belediyesi Rafting Takımı, kazandıkları ilk kupayı, Belediye Başkanı Esat Öztürk'e hediye ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda Van'ın Çatak İlçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda üçüncü olan Yahyalı Belediyesi Bayan Rafting Takımı Başkan Esat Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Bayan Rafting Takım Kaptanı Gülderen Öztürk; “ U-19 bayan rafting takımı olarak, Van'da üçüncü olduk. Katkılarından dolayı Yahyalı Belediyesi'ne ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başarılarımızın devamı gelecek. Bir sonraki hedefimiz birincilik.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı' da konuşmasında öğrencilerin güzel bir başarı yakaladığını, bundan dolayı öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek; “Kısa süre içinde önemli bir başarı elde ettiniz. Ben kız ve erkek takımlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle de Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya çok önem veriyor. Her konuda olduğu gibi, ilçede sportif faaliyetlerin gelişmesi için önemli çaba sarf ediyor. Sizlerin her zaman yanında. Rafting konusunda çok önemli atılımları var.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te konuşmasında “ Van - Çatak'ta üçüncülük kupasını bize getiren sporcularımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem okuyor, hem de Rafting Takımımızda spor yapıyorsunuz. Bu konuda gösterdiğiniz çabayı tebrik ediyorum. Yahyalı, hem eğitimde hem de sportif faaliyetlerde oldukça başarılı bir ilçe. Yeter ki gençlerimize imkân verilsin. Ben, hem bayanlarda hem de erkeklerde birincilik bekliyorum. Bundan hiç tereddüt duymuyorum. Yahyalı'nın, Kapuzbaşı'nın, Zamantı Irmağı'nın tanıtımında takımımızın ciddi katkıları oluyor. Yeni kurulan bir takım olmanıza güzel sonuçlar getirmeniz, bizi mutlu ediyor.” dedi. Konuşmasında 2019 yılında Türkiye' de yapılacak olan Avrupa Rafting Şampiyonası'na Rize ve Tunceli ile birlikte aday olduklarını ifade eden Başkan Öztürk; “ Tanıtım ile alakalı filmimizi Avrupa Rafting Federasyonu'na yolladık. Umarım oradan güzel sonuçlar bekliyoruz. Adaylıkta ciddi avantajlarımız var.“ diye konuştu.