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28 Haziran 2017 16:00

Yahyalı Belediyesi’nde Bayramlaşma

Yahyalı Belediyesi’nde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Yahyalı Belediyesi’nde Bayramlaşma

28 Haziran 2017 16:00


Bayram tatili sonrası ilk çalışma gününde gerçekleşen bayramlaşma programında belediye personeli ile bir araya gelen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk herkesin bayramını kutlayarak şunları söyledi. Başkan Öztürk “ Arkadaşlar Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cenabı Allah sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara bizleri ulaştırsın. Ailemiz ile beraber nice bayramları bizlere göstersin. Ben Fen İşleri Müdürlüğümüze, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, Park Bahçe Müdürlüğümüze ve diğer Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum. El eli yıkar, el yüzü yıkar, tek taş duvar olmaz derler. Tek başına Esat Öztürk bir mana ifade etmez. Mezarlıklardaki yapmış olduğumuz güzellikler için hem park bahçe, hem de temizlik işleri müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu işleri arka planın da ise Destek hizmetleri Müdürlüğümüz var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız ilçemize yaptığımız güzellikleri daha iyi görebiliyor. Cenabı Allah’ın ilçemize vermiş olduğu bir takım güzellikler var biz de kulları olarak biz bir takım güzellikler katmaya çalışıyoruz.” dedi. Personele doğal gaz müjdesinden bahseden Başkan Öztürk, ilçemizde yapılacak olan doğal gaz tesisatının döşenmesindeki izleyecekleri yolu anlatarak “ İşimiz biraz daha önümüzde ki günlerde ağır. Doğal gazın temelini İnşallah Ağustos ilk haftası atacağız. Burada bize çok büyük görev düşüyor. Özellikle teknik bir personelimizi doğal gaz yapımını üstlenen firmanın yanına görevlendireceğiz. Asfaltımızı, parkemizi bozmadan en az tahribatla yapılması için bizim görevlendirdiğimiz personelimizin koordinesinde çalışmalar yapılacak. Maalesef bu yıl EPDK tahrip etmiş olduğu asfalt ve parkelerin parasını ödemiyor. Bu demek oluyor ki kendi bütçemizden tamiratımızı yapacağız. Biraz daha tasarruflu olmamız gerekiyor. 2018 yılında doğal gazdan tahrip olan yerleri 2 Milyona yakın bir bütçe ayırıp tahrip olan yerleri düzeltmeye vakit harcayacağız. Meydan projemiz için Kayseri Büyükşehir Belediyemiz 1 ay sonra çalışmalara başlayacak. Arazi yollarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Gayretinizden olayı ben sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.




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