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27 Ağustos 2018 15:52

Yahyalı Belediyesinde bayramlaşma

Kayseri’nin Yahyalı İlçe Belediyesi çalışanları bayram tatili sonrası mesaiye bayramlaşma töreniyle başladı.

Yahyalı Belediyesinde bayramlaşma

27 Ağustos 2018 15:52


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sabah ilk olarak belediye personelleri ile daha sonra da belediye hizmet binasındaki personelle bayramlaştı.


Belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “Çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Öncelikle Kurban bayramınızı tebrik eder, Allah hayırlı mübarek eylesin. Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi, kuvvetimizi ve vatandaşa güler yüzümüzü hiçbir zaman eksik etmesin. Bayrama hazırlık aşamasında ve bayram boyunca emeği geçen fen işlerine, temizlik işlerine, zabıta müdürlüğüne, park bahçe müdürlüğüne ve diğer birimlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.El eli yıkar, el yüzü yıkar, tek taş duvar olmaz derler. Tek başına Esat Öztürk bir mana ifade etmez.Bu bir ekip işidir. Ekip ruhu olursa ilçede bereket olur” diye konuştu.


Bayramlaşmanın ardından Yahyalı’ya yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin değerlendirmesini yapan Başkan Öztürk, “Belediyedeki görev süremiz boyunca yapacağımız hizmetlerimizde Allah bizlere hoş sedalar bıraktırsın. Bizim işimiz gücümüz vatandaşımızdan dua almaktır. Yaşanabilir bir ilçeye hızlı adımlarla gidiyoruz. Bu bakımdan, geriye dönüp baktığımızda çok şükür utanacağımız hiçbir şey yapmadık. Bizim işimiz sadece hizmet ve gönül kazanmaktır. İlçemizde yapılan hizmetlerin altında benim imzam değil, sizlerin imzası var.Ben, Belediye Başkanı olarak dert anasıyım. Bu güzel ilçemizde nerede bir sıkıntı var, nerede bir eksiklik var, onu görmek durumundayım. Allah ömür verirse temelini attığımız kongre merkezimizde tamamlanırsa ilçemizde herhangi bir eksiklik kalmayacak” ifadelerini kullandı.




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