Yahyalı Belediyesi’nden altın işletme ödülü

Belediye tarafından oluşturulan komisyon tarafından seçilerek, çevre ve iş yeri temizliğine önem veren işletmeye her ay verilecek olacak Altın İşletme Ödülü’nün ilk sahibi butik işletmecisi Mehmet Kafalı oldu. Mehmet Kafalı’ ya ödülü Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci ve AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu tarafından verildi. Yahyalı Belediyesi tarafından esnafların çevre temizliğine olan duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan uygulama hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bundan sonra her ay ilçemizde ‘Altın İşletme’ adı altında ödül vermeye başlıyoruz. İlkini bugün Mehmet kardeşimize vereceğiz. Ben kedisini tebrik ediyorum. Belediyemiz tarafından yapılacak olan temizliği, benim işim değil demeyerek, her gün kendisi yapıyor. Kendi işyerinin çevre temizliğine çok önem veriyor. Kardeşimiz bu ödülü hak ediyor diye düşünüyorum. Biz belediyecilik açısında değerlendiriyoruz ama kardeşimizin esnaflığı da ayrı bir güzel. Kardeşimizde birkaç güzellik bir araya geldiği için, bu ödüle kendisi layık gördük. İnşallah bundan sonra da esnaf odamız, meclis üyelerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüzden oluşan bir komisyonla, hem müşteri memnuniyeti açısından, hem hijyen açısından hem de tertip düzen açısından değerlendirme yaparak, her ay bir işletmemizi ödüllendireceğiz. Birçok belediyemiz de bu tür uygulamalar yapılıyor. Marifet, iltifata tabi derler. İnşallah biz de özverili esnaflarımıza iltifat edeceğiz” ifadelerini kullandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci de uygulamadan dolayı Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür ederek “Biz de her esnaf Ahi Evran kültüründe yetişip, bu duruma geliyor. Bütün esnaflarımız titizliğiyle, çevre düzenlemesiyle ve temizliği ile yardımcı olurlarsa memleketimiz için, bizler için büyük hizmet olur” diye konuştu.

Butik işletmecisi Mehmet Kafalı da ödül için teşekkür ederek; temiz bir ilçede yaşamak istediklerini, bütün esnafları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.