Yahyalı Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne otopark

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hastane bahçesinde otopark yapım işi ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Devlet Hastanemizin çevre düzenleme çalışmaları şuan devam ediyor. 36 bin nüfuslu bir ilçede 12 bin tescilli aracımız bulunuyor. Başhekimimizden aldığımız bilgiye göre hastanemize ayda 20 bin hastanın geldiğini, bu sayının refakatçilerle ile birlikte 40 bini ulaştığını, park konusunda önemli sıkıntıların olduğu öğrendik. Sorunu çözmek için çalışmalarımıza başladık. Buraya yapacağımız düzenleme ile birlikte 50-60 aracın rahatlıkla park edebileceği bir otopark oluşturmuş olacağız. Zaten devlet hastanemizin yakınında ücretsiz bir otoparkımız da bulunmakta. Orası ile birlikte 150 araçlık bir park yerimiz olacak.” dedi. Yapılan çalışmayla bir taşla üç kuş vurduklarını ifade eden Başkan Öztürk “Birincisi hastane çevresini düzenlemiş olacağız, ikincisi araçlarımıza otopark yapmış olacağız, üçüncüsü ise hastane bahçesinde bulunan Yahyalı’nın kurucularından olan Selçuklu Mimarisi olan Seyid Ali Gazi Türbesi’ni güzelleştirmiş olacağız. Yahyalı şehirleşme adına hızlı adımlarla ilerliyor. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, yollarıyla, caddesiyle, parkıyla ve çeşitli çalışmalarla artık ilçenin bir şehir hüviyetine girmesi lazım. Bunun için ibadet aşkıyla gayretlerimiz devam ediyor.” dedi. İlçede çıkabilecek spekülasyonların da önüne geçmek için yeni hastane yapımı ile ilgili bilgiler veren Başkan Öztürk “Yeni hastaneden vazgeçildi de hastanede çevre düzenlemesi yapılıyor” gibi spekülasyonlara da fırsat vermemek adına altını çizerek söylemek istiyorum, 75 yataklı yeni devlet hastanemiz, eski D.S.İ arazisi üzerine yapılacak. Arazi sağlık bakanlığına tahsis edildi. Şuan projesi çiziliyor. 2018 yılı ortasında yapımına başlanıp en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Yahyalı’dan daha küçük olan ilçelerde yeni hastane yapılmasına rağmen ilçede 2017 yılına kadar hastane yapılmamasının nedeninin araziden kaynaklandığını, hastane yapımı için arazi tahsis edilemediğini dile getiren Başkan Öztürk, bu sorunu çözmeleri ile sürecin hızlandığını sözlerine ekledi.