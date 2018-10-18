Yahyalı doğalgaza kavuştu

Kayserigaz'ın yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede doğalgaza kavuşan Yahyalı ilçesinde abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar doğalgaz kullanmaya başladı.

2017 yılının Ağustos ayından itibaren altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayserigaz, çalışmaların tamamlanması sonucunda Yahyalı halkı güvenilir, çevreci ve ekonomik yakıt olan doğalgazı kullanmak için başvurulara başladı. Kayserigaz yetkilileri tarafından, ilk abonelik başvuruları onaylanan hanelerin doğalgaz proje kontrolleri yapıldı. Bina kolon ve daire doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testleri alınarak ilk gaz açma işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında daire sahibine güvenli ve verimli doğalgaz kullanımı ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Aynı gün içinde Yahyalı'da doğalgaz tesisatı hazır olan 12 hane daha doğalgaza kavuşturuldu.

Yahyalı'da doğalgaz kullanımına başlayan ilk evin kombi ve ocağı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay tarafından açıldı. Yahyalı Seydili Mahallesi'nde oturan Durmuş Kılavuz ve Ailesi ilçede doğalgaz kullanan ilk aile oldu. Kılavuz Ailesi, doğalgaz ateşinde yaptıkları kahveyi Esat Öztürk ve Adem Dincay'a ikram ederek bu güzel hizmet için teşekkür ettiler.

Doğalgaz Kullanım Belgesini aileye takdim eden Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı açıklamada, “Doğalgaz çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması ile Yahyalı halkını hak ettiği, çevreci ekonomik ve temiz yakıt olan doğalgaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede ilçemizi doğalgaza kavuşturan Kayserigaz'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca halkımıza doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederim. Halkımız abonelik konusunda geç kalmasın, havalar iyice soğumadan doğalgaz başvurularını yaparak hemen doğalgazın konforundan faydalansınlar. Doğalgaz halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Doğalgazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler veren ve doğalgaz havalandırma menfezlerin asla kapatılmaması gerektiğinin altını çizen Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ise, “Çevreci, temiz ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yahyalı'ya 25 milyon liralık bir yatırım yaptık. Altyapı çalışmalarında 45 km çelik hat, 130 km polietilen hat ve 40 km servis hattı döşendi. En önemlisi söz verdiğimiz tarihte, 2018 bitmeden doğalgazı Yahyalı halkı ile kavuşturduk. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e doğalgazın Yahyalı'ya kavuşması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etmek isterim. Artık Yahyalı halkı daha ucuza ısınacak, yemeğini yapacak ve doğalgazın tüm rahatlığından, konforundan faydalanacak. Doğalgaz Yahyalı halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.