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29 Mayıs 2018 14:26

Yahyalı halkı kardeşlik sofrasında buluşuyor

Yahyalı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kardeşlik Sofrası İftar Programı ilçenin Kocahacılı, İlyaslı ve Senirköy Mahallelerinde yapıldı.

Yahyalı halkı kardeşlik sofrasında buluşuyor

29 Mayıs 2018 14:26


İftar programlarında mahalle sakinleriyle buluşan, onların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, programa katılanlara teşekkür ederek, iftar programları sayesinde ilçedeki birlik ve beraberliğin arttığını ifade etti. Senirköy Mahallesi İftar programından konuşan Başkan Esat Öztürk, “Tüm kardeşlerimin Ramazan ayı mübarek olsun. Ben Kardeşlik Soframızı çok önemsiyorum. Meleklerin gıpta ettiği bu sofrada gencimiz, ihtiyarımız, çocuğumuzla, hanımımızla bir arada iftar ediyoruz. Belediye olarak bu güzelliğe imzamızı atıyoruz. Belediye olarak vergilerden topladığımız parayla bu sofraları kurmuyoruz. Sağ olsun hayırsever iş adamlarımız Kardeşlik Sofralarımıza destek veriyorlar. Ben buradan iş adamımız Ünal Haban’a teşekkür ediyorum. Mahallemizin tüm masraflarını karşıladı. Belediye olarak biz sadece organize ediyoruz. Allah onların ticaretlerine bereket versin. Belediyenin görevi insanları mutlu etmektir. Göreve başlayalı 52 ay oldu. Yaptığımız birçok çalışma ile ilçemizin çehresi değişti. Yeni meydanımız yapıldı, doğalgaz hattımız çekildi. Çok şükür bizim alnımız ak. İnsanlarımızda mutlu.” diye konuştu.


Kardeşlik Sofrası İftar Programlarına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Ekşi, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye meclis üyeleri katıldı. Üç mahallede yapılan İftar Programına yaklaşık bin kişi katıldı.




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