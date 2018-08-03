Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin temeli törenle atıldı

Temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran Konseriyle başlayan temel atma töreninde selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak size ve ekibinize sonsuz teşekkür ediyorum. Her ne zaman kapınızı çalsak geri çevirmediniz.İlçemizde büyük bir eksiklik olarak gördüğümüz kongre, gösteri merkezi ve ilçe kütüphanesi maalesef yoktu mevcut salon yetersiz geliyordu. 5 bin 500 metrekare arsayı orman bakanlığından takas ederek 3 bin metrekare sini kongre salonu ve kültür merkezi yapılmak üzere belediyemize tahsis ettiniz. İnşaatı belediyemiz tarafından yaptırılacak olan kongre, gösteri merkezi 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilecektir. 2 bin 100 metrekare kapalı alan içerisinde 600 kişilik konferans, gösteri ve sinema salonu, büyük bir kütüphane, fuaye ve sergi salonu, internet salonu, dersliklerin bulunduğu kültür merkezinin inşaat maliyeti 3 milyon TL olup, yapımı 8 ay içinde tamamlanacaktır.Makam değil,hizmet sevdalısı belediye başkanları olarak durmak yok dualar almaya devam ediyoruz.Temelini atacağımız bu tesisin ilçemize hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle ” diye konuştu.

Başkan Öztürk ayrıca ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ e teşekkür etti.

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik“ Şükürler olsun ki Yahyalı’ya her geldiğimizde ya bir temel atıyoruz, ya da bir temel atıyoruz. Bakınız Yahyalı Meydan Projesi’ni tamamlayarak hizmete açalı 2 ay daha olmadı. Geldiğimizde biraz esnaflarımızı ziyaret ettik ve meydanımızı gezdik. Gerçekten batıda birçok şehirde olmayan güzellikte bir meydana sahipsiniz. İlçemize yakışır bir meydan olmuş, güle güle kullanın. Bugün ilçe belediyemizin yapacağı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin temelini atacağız. İlçe belediyemizle uyum içinde Yahyalı’nın ihtiyaçları neyse gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız gerek altyapı, gerek sosyal mekânlar, gerekse sosyal destek paketleri hepsinde de Yahyalı’mız payını aldı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından yapılan duanın ardından, Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi’ne ilk harç konuldu.