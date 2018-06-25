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25 Haziran 2018 14:33

Yahyalı seçim zaferini kutladı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçim resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasından ardından, partililer kutlama yaptı.

Yahyalı seçim zaferini kutladı

25 Haziran 2018 14:33


Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamalara katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebi Akkuş, partililer tarafından büyük coşkuyla karşılandı.


Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda halkı selamlayan MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş; “ Yahyalı’mızın bugün düğünü var. İki aydır sahalarda çalışıyoruz. Cumhur İttifakını bozmak için, ellerinden geleni yaptılar. Ama Türk Milleti olarak, bunlara taviz vermedik. Ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.


Meydanı dolduran partililere konuşan AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu’ da “ Rabbimize hamd olsun. Bugün bu milleti, bu ümmeti üzmedi. Filistin’i, Kudüs’ü, Mescid-i Aksayı üzmedi. Ümmeti mazlum, yetim bırakmadı. Amerika’yı, İsrail’i, Almanya’yı, FETÖ’ yü, PKK’yı sevindirmedi. Bugün sadece Yahyalı değil, tüm dünyadaki Müslümanlar seviniyor.” İfadeleri kullandı. Türkmenoğlu ayrıca seçim döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür etti.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise halka hitaben “ Yahyalı’mıza yeni hediye ettiğimiz, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanımızda oluşturduğunuz mahşeri kalabalıktan dolayı, sizlere teşekkür ediyorum. Buradan Peygamber Efendimize binlerce Salatu Selam gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli’ye Allah uzun ömürler versin. İki partimizin de ilçe başkanları buradalar. Ben öncelikle MHP İlçe Başkanı Nebi kardeşime ve teşkilatına, AK Parti İlçe Başkanımız Esat Kardeşime ve teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. Konuşmasında 15 Temmuz Şehitlerini hatırlatan Başkan Öztürk “Ömer Halis Demir ve 252 şehidimiz, Yahyalı’daki bu birliktelik ve beraberlik olduğu sürece siz rahat uyuyun. Cenab-ı Allah muhabbetimizi ve ittifakımızı nazardan korusun. Bugün bu zaferle Amerika’yı, İsrail’i, Avrupa Birliğini, Yunanistan’ı üzdük. Ama Türki Cumhuriyetlerinde yaşayan kardeşlerimizi, İslam Coğrafyasındaki kardeşlerimizi, Filistin’i, Arakan’ı sevindirdik. Buradan hepsine selam olsun. 24 Haziran’da çocuklarımızın geleceğine oy verdik. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için çalıştık. Rabbim bu kadroya yardımını esirgemesin. “ diye konuştu.


Konuşmaların ardından Fetih Suresi okunarak, dua edildi.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan sonuçlarına göre 23.693 seçmeni bulunan Yahyalı’da, Recep Tayyip Erdoğan’a % 83.77, Cumhur İttifakına ise %85.16 oranında destek verildi. Bu sonuçlara göre Kayseri ilçeleri arasında Yahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakına en yüksek oy oranı ile destek veren ikinci ilçe oldu.




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