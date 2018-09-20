Yahyalı Yeşilköy Mahallesi yolu genişletiliyor

Aşağı Yeşilköy ve Yukarı Çağlalık diye ikiye ayrılan mahalle arasındaki yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahallede yapılan yol ve su hattı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Teknik Belediyeciliğin yanı sıra Gönül Belediyeciliğini de önem verdiklerini belirten Başkan Esat Öztürk şunları söyledi. “ Yeşilköy Mahallesinde yapılan yol genişletme çalışmasını yerinde incelemeye geldik. Ben Fen İşlerimizdeki ekibime teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 - 20 günlük sürede buradaki yolu genişlettiler. Mahallemiz iki bölümden oluşuyor. Aşağı Yeşilköy ve Çağlalık Mevkii diye. İki bölüm arasındaki yolda yapılan çalışma neticesinde, güzel bir yol ortaya çıkmış durumda. Allah nasip ederse, en kısa zamanda, yolun sathi kaplamasını yaparak yolumuzu tamamlayacağız. Buradan alacağımız dua oldukça fazla olacak diye düşünüyorum.” dedi. Mahallede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına da değinen Başkan Öztürk; “ Ben özellikle mahalle sakinlerine su konusunda gösterdikleri sabra teşekkür ediyorum. Onunda çözümü için çalışan Büyükşehir Belediyesine, KASKİ Genel Müdürlüğüne bir teşekkürüm var. Sağ olsunlar, buranın su sıkıntısını çözmek için proje hazırladılar. Projenin 5 milyon TL bedelle ihalesi yapıldı. Hem Delialiuşağı hem de Yeşilköy Mahallemizin su sıkıntısı, bu projenin yapılması ile son bulacak. Onların dualarını almak için, gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Allah, bizlerin, mahalle sakinlerinin yardımcısı olsun. Yollar açarken, gönüllere de yollar açmak önemli diye düşünüyorum. Bizde, hem Teknik hem de Gönül Belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. Cenabı Allah, hemşerilerimize karşı bizi mahcup etmesin. ” diye konuştu.