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24 Kasım 2017 16:39

Yahyalı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Yahyalı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2017 16:39


Kutlama programına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Etkinlikte selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, “Öğretmenlerimiz bizim canımız, ciğerimiz Verdikleri eğitimle ve terbiyeyle bizim buralara gelmemize katkı sağladılar. Öğretmenlerimizin verdiği katkıyı hiçbir zaman inkâr edemeyiz. Her 24 Kasım Öğretmenler Gününde mutlaka bir etkinlik düzenliyoruz. İnşaallah bugünde ağaç dikme etkinliğimiz olacak. Benim gönlümde ne milletvekili ne de belediye başkanı olmak var.Ama bir öğretmen olmayı isterdim. O dev gibi yüreğinizle küçücük zihinlerimize vatan, millet, bayrak ve devlet sevgisi aşılıyorsunuz. Zaten bizleri bir araya getiren değerlerde bunlar. Şuan üç siyasi partimizin ilçe başkanları buradalar. Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan konusunda aramızda hiçbir sıkıntı yok. O zaman bizlerin anlaşamayacağı konu, aşamayacağı hiçbir sorunda yok diye düşünüyorum. Bize saldıran milletler bizden korksun. Bizi birbirimize bağlayan dört tane anayasamız var. Ben bu dilek ve temennilerle öğretmen gününüzü tekrardan kutluyorum. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Hz. Ali (RA) “ Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” demiş. O manada ben de Belediye Başkanınız olarak eğitim camiasının kölesiyim.” İfadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “ Öğretmenler Günü” konulu film izlenildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi sonrasında Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı yeni öğretmenlere çiçek hediye etti.


Etkinlik sonrasında okul bahçesine çınar fidanları dikildi.




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