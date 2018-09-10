Yahyalı'da asker uğurlama gecesi düzenlendi

15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Gökay İçen, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ilk defa böyle bir program düzenlediğini, bundan sonra her celp döneminde bu tür aktiviteler düzenleyeceklerini belirterek katılan herkese teşekkür etti. Başkan Esat Öztürk; “Bu gece, bir ilki burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradan ilçe kaymakamımıza ve askerlik şubesi başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mehmetçiklerimizi, Peygamber Ocağı'na uğurlarken neşeli olmaları, mutlu olmaları gerekiyor. Öncede kendi imkanları nispetinde, kendi evlerinde eğleniyorlardı. Tabi bunun yanında konvoy da yapıyorlardı. Ama konvoylardaki korna sesleri, trafikte oluşan sıkıntılar neticesinde böyle bir geceyi düzenlemeyi uygun gördük. Allah izin verirse, bir yılda dört celp dönemi oluyor. Biz her celp döneminde, yaz olursa meydanımızda, kış olursa da Kadın ve Gençlik Merkezimizde bu tür programlar yapacağız. Bundan sonra askerlerimizin kınaları yakarak, kınalı kuzular olarak Asker Ocağına göndermek istiyoruz. Ben, belediye başkanı ağabeyleri olarak askere gidecek gençlerimize buradan dua ediyorum; 'Allah, yollarını, bahtlarını açık etsin'. En kısa zamanda yuvalarına dönsünler. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Askerlerimizin de alınlarından öpüyorum” diye konuştu. Başkan Öztürk'ün konuşmasının ardından Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından askere gidecek gençler için dua edildi.

Programda ilçede askere gidecek gençlerin isimleri tek tek okunarak sahneye davet edildi. Türk Bayrağını öperek sahneye çıkan gençlerin kınaları, Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe protokolü tarafından yakıldı. Programın sonunda Yerel Sanatçı Mükremin Altun sahne almasıyla asker eğlencesi başladı. Kaymakam Gökay İçen, Başkan Esat Öztürk ve protokol üyeleri askerlerle birlikte oynadılar.