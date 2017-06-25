Yahyalı’da Bayramlaşma

Gözbaşı Restoran’da düzenlenen bayramlaşmaya Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, bürokratlar, meclis üyeleri, iş adamları, sivil toplum kuruşları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar halkı katıldı.

Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, herkesle tek tek bayramlaştıktan sonra selamla konuşması yaptı. Konuşmasında bir bayrama daha kendilerini ulaştırdığı için Allah’a hamt ettiklerini belirten Başkan Öztürk, ilçede meydana gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “Doğalgaz müjdesini gerek sosyal medyada gerekse tv programlarından zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Kayseri Gaz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ağustos aynın ilk haftasında doğalgazın temelini atacağız. Ve ardından ilçe içerisinde doğalgaz şebekesini bitireceğiz.” dedi. İlçeye yeni yapılacak devlet hastanesi hakkında da bilgiler veren Başkan Öztürk “ Devlet hastanesi, sık sık gündeme gelen bir konumuz. İlk olarak pansuman tedbir olarak mevcut hastanemize ek hizmet binası açarak sıkıntıyı gidermeye çalıştık. Ama ilçemiz büyük olunca, sağlık standartları da yükselince hastanemiz yeterli gelmiyor. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 75 yataklı yeni devlet hastanemizin proje ihalesi için ayın 15’ den sonra EKAP ’tan gün alacaklarını belirttiler. İnşallah onunda ihalesi yapılacak. Biz, projenin hazırlanıp 2018 yılı içerisinde temelinin atılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Develi- Yahyalı arasında devam eden yol çalışmalarına da değinen Öztürk “Develi-Yahyalı arasında yol çalışması devam ediyor. Orada sıkı bir çalışma var.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ’ da konuşmasında bayramın ilk saatlerinde bayramlaşma töreninde olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, herkesin bayramını kutladı. İlçeye geleli altı ayı geçtiğini ama Yahyalı’da ilk bayramını yaşadığını ifade eden Kaymakam Çığ “ Artık bizde misafirliğimizi yavaş yavaş atıyoruz. İnşaallah birlikte nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli bir şekilde varırız. Ramazan Ayı kardeşliğin, birlikteliğin ve dayanışmanın daha fazla yaşandığı günlerdi. Bu birliktelik ve kardeşlik bayramda da devam ediyor. Bu birlikteliği ve kardeşliğin daha da pekişmesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

“Avlağa Mahallesi’nde Bayram Şenliği”

Ayrıca, Yahyalı’nın Avlağa Mahallesinde Ramazan Bayramı’ nın ilk günü geleneksel hale gelen şenliğin dördüncüsü düzenlendi.

Şenliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ile birlikte katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk mahalle sakinleriyle bayramlaştı.

Şenlikte mahalle sakinlerine hitap Başkan Öztürk, herkese mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesini dileyerek , “Hizmetkârı olmaktan gurur duyduğum hanımefendiler, beyefendiler, Avlağa’ mızın güzel insanları bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah, sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuştursun. Bayramın Birinci günü bizleri buraya davet eden dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hem bayramlaşma vesilesi ile bir araya gelmiş olduk hem de 4. Geleneksel Avlağalılar şenliğini düzenlemiş olduk. Ben gerçekten Avlağalı insanların güzelliğine şahit oldum. Geldiğimiz her zaman bizleri bağırlarına basıyorlar. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem de ilçe Belediyesi olarak bizlerin buraya bir takım güzelliklerimiz oldu. Ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kanalizasyonla ilgili çok ciddi bir sıkıntımız vardı. İnşallah bu sıkıntıyı en kısa sürede gidermiş olacağız. Avlağamız her güzelliğe layık bir mahallemiz. Allah birlikteliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Cenabı Allah şu üç güzelliği bizden başka bir devlete, millete vermemiş. Birincisi; Biz teşkilatçı bir milletiz. Bakın Avlağa mahallemizde dahi teşkilatlanabiliriz, bu Allah’ın bize bahşettiği bir güzellik, ikincisi; biz kahramanız, Allah dedi mi, Bayrak dedi mi gözümüzü hiçbir şeyden sakınmayız biz oradayız, bu bizim kahramanlığımız. Üçüncüsü ise nerede bir mazlum gördük mü onun yanındayız fedakâr bir milletiz. Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Ben sözlerimi tamamlarken ben derneğimizin 2017 yılı kirasını da ben vereceğim hepinize saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.