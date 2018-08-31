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31 Ağustos 2018 17:57

Yahyalı’da çiftçiler asfalt yola kavuşuyor

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde bulunan Yerköy, Yuları ve Kocahacılı Mahalleleri arasındaki kanal yolları asfaltlanmaya hazır hale getirildi.

Yahyalı’da çiftçiler asfalt yola kavuşuyor

31 Ağustos 2018 17:57


Ülkemizin önemli elma üretim merkezi olan Yahyalı’da, önemli elma üretim bölgesi olan Yerköy, Yuları, Kocahacılı ve Mustafabeyli Mahalleleri arasındaki yolun zemin çalışması belediye ekiplerince yapıldı.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çiftçilerin hasat ettikleri elmaları, konforlu bir yolda, soğuk hava depolarına taşıyabilmeleri için vermiş oldukları sözü yerine getirdiklerini belirterek; “Belediyemiz tarafından yapılacak olan yedi kilometrelik sathi kaplamanın 1. etabı olan 2.7 kilometrelik yol yapımı için buradayız. Yuları mahallemizi Yerköy’e, Yerköy Mahallemizi Kocahacılı Mahallemize bağlayan önemli bir yol burası. Ben buradaki çiftçilerimizin, dualarını alacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu güzergah elma üreticilerimizin elmalarını, elma depolarına götürdükleri önemli bir yol. Bu bölgede elma bahçeleri toz ve topraktan zarar görüyordu. Yaklaşık 2.7 kilometrelik yol çalışmasının birinci etabını, inşallah kış mevsimi gelmeden yapacağız. Belediyemiz, yaz dönemindeki inşaat sezonu bitmeden en kısa zamanda bu yolu hizmete açacaktır. Yol kenarındaki kanal ise Devlet Su İşlerimiz tarafından işletilmektedir. Biz bu kanala yol boyunca bariyer takarak, vatandaşlarımıza konforlu bir yolu hizmete açacağız” diye konuştu.


Yeni yolun hem zaman, hem de yakıt açısından tasarruflu olacağını ifade eden Başkan Öztürk, “Yaklaşık dört buçuk kilometrelik bir yolu, biz iki kilometreye düşüreceğiz. Bu yol, buradaki hemşehrilerime söz verdiğim bir yerdi. İnşallah burası, hizmete açıldığı zaman insanların memnun kalacağını, bizlere dua edeceklerini düşündüğümüz bir hizmet olacaktır. Burası Yeşilhisar ve Develi ilçeleri arasında bağlantı yolu olacak. Buradaki mahallelerimize, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.




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