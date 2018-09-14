Yahyalı'da doğalgaz için geri sayım başladı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde başlayan doğalgaz çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Ağustos 2017 tarihinde ilçede başlatılan doğalgaz çalışmalarında gelinen son durum hakkında Kayseri Gaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve yetkililer ile birlikte toplantı yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ekim ayı içinde doğalgazın kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Toplantı da konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Toz ve toprak içinde kalarak, projemize destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Dün itibari ile ilçemizde seferberlik ilan ettik. Doğalgaz çalışması sonrası yüzde 80' e varan bir oranda yollarımızı düzenledik. Yüzde 20'lik kısmının da biran önce bitmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Ayrıca cazı bölgelerimizde kilitli taş çalışmamız devam ediyor. 30 kişilik ekibimiz, insanlarımızı tozdan topraktan kurtarmak için, canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar.” dedi. İlçede, doğalgazın bu sene gelmeyeceği hakkında çıkarılan dedikodulara da cevap veren Başkan Esat Öztürk; “ Doğalgaz bu sene ilçeye gelmeyecekmiş diye bir takım kesimler tarafından dedikodu çıkarıldı. Bunun gerçekle alakası yok. İnsanlarımız, bizden duyduklarına inansınlar, lütfen dedikodulara inanmasınlar. Kış yakıtlarını da ona göre alsınlar. Allah nasip ederse çelik boru hattımıza 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde gaz verilmeye başlanacak. 10 Ekim 2018 tarihinde ise Polietilen Boru hatlarına gaz verilmeye başlanmış olacak. Şuan hattımız test sürecinde. Kaçaklar var mı onu tespit ediyorlar. İnşaallah 10 Ekimden sonra abonelik müracaatlarını da almaya başlayacağız.” dedi. Doğalgazın Yahyalı'ya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Öztürk; “ Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, EPDK'ya, Kayseri Valiliğine, Büyükşehir Belediyemize, Kayseri'deki büyüklerimize ve özellikle tozunu toprağını yutan Yahyalı Halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca 2 yıl sürecek olan projeyi bir yıl içinde bitiren Kayseri Gaz'a, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Ve son olarak da halkımıza çağrı da bulunmak istiyorum. Abonelik konusunda geç kalmasınlar, ellerini çabuk tutsunlar.

Kayseri Gaz Proje Müdürü Murat Akdağ' da konuşmasında Doğalgaz Yatırım ve Abonelik iş akışı hakkında bilgiler vererek; “ Yahyalı'da 45 km uzunluğunda çelik hat yaptık. 170 km Polietilen servis hatları çektik. 3 bine yakın binaya da doğalgaz servis kutusu konuldu. Şuan ki planımız çerçevesinde ilçe içindeki Polietilen hatların yüzde 90' nı bitmiş durumda. Yüzde 10' luk kısmı ise servis hatları ile ilgili mevzumuz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şuan ekip olarak biz, gazlanmaya odaklandık. İlk planımız Ekimin ilk haftasında, sizin belirttiğiniz tarihte, ilçeye gaz vermek. Tüm planlarımızı bu çerçevede yaptık. Abonelik ile ilgili Yahyalı içinden bir bayimiz ile anlaşma yaptık. Gazlanma süresi içinde eğitimini vereceğiz. Ekimin 6' sı gibi Yahyalı'da abonelik sistemini açıyoruz.” diye konuştu.