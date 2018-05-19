Yahyalı’da Kardeşlik Sofrası buluşmaları devam ediyor

Yahyalı Belediyesi’nin Ramazan’ın feyzini, bereketini vatandaşlarla birlikte yaşamak için düzenlediği iftar programları, Yuları, Mustafabeyli Mahalleleri ve Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programlarda, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşandı.

İlk olarak Yuları Mahallesi’nde yapılan iftar programına katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kardeşlik Sofrasına gelen vatandaşlarla sohbet ederek,onların Ramazan-ı Şeriflerini kutladı.

İftar öncesi Yuları Mahallesi sakinlerine konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Rabbim, bizi iyi ki Müslüman olarak yaratmış. Müslüman olmayanlar bu zevki asla anlamaz. Orucun ne olduğunu, namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, kardeşliğin, birlikteliğin ve beraberliğin ne kadar güzel olduğunu Müslüman olanlar anlar.” dedi. Başkan Esat Öztürk konuşmasında mahalle de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler vererek; “ Mahallemize doğalgazın gelmesi konusunda meclisimizde karar aldık. Mahallemize hayırlı olsun. Önümüzdeki yıl Yeşilhisar-Yahyalı arası doğalgaz ring hattının yapılması ile birlikte, mahallemiz doğala kavuşmuş olacak” diye konuştu. Başkan Öztürk ayrıca mahallede yapılacak kilitli parke çalışması ve mahalle konağı düzenlemesi hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

Başkan Esat Öztürk orucunu Yuları Mahallesi’nde açtıktan sonra Mustafabeyli Mahallesi’ne geçti. Burada mahalle sakinleriyle iftar sofrasında buluşan Başkan Öztürk, vatandaşların Ramazan-ı Şeriflerini kutladı. İftar sonrası mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Öztürk, iftar yemeğinin verilmesine katkı veren iş adamı Abdullah Türkmenoğlu’na teşekkür ederek, doğalgazın yakın zamanda Mustafabeyli Mahallesi’ne geleceğinin müjdesini verdi. Başkan Öztürk, “Mahallemize doğalgaz hayırlı olsun. Meclisimizden kararımızı aldık. Önümüzdeki yıl mahallemizde doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Bugün, yeni yapılan Mahalle Konağımızın açılışını yapacaktık. Ama birkaç eksiği kaldığı için açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi. Konuşmasında ilçedeki birlik ve beraberliğin çok ileri düzeyde olduğunu belirten Başkan Öztürk, “İlçemizdeki birlik ve beraberlik gıpta ile bakılacak düzeyde. Rabbim bu güzelliğimizi bozmasın. Biz, sizlere hizmet etmekten zevk alıyoruz. Personelime teşekkür ediyorum. Sabah 8’de işbaşı yapıyor, 17’den sonrada burada sizlere Kardeşlik Sofrası kuruyorlar. Allah, onlardan binlerce kez razı olsun. Belediye olarak, hacet kapısıyız, doğana beşik, ölene mezarız. Sizlerin sıkıntısı, bizim sıkıntımız. Kederiniz bizim kederimiz, sevincinizde bizim sevincimiz. Biz belediye olarak, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Başka Öztürk ayrıca, Filistin’de 62 kişiyi katleden, binlerce kişiyi de yaralayan İsrail’i lanetleyerek, özgürlüğün ne kadar önemli oluğunu Kudüs’e gidince anladığını, İsrail’in bir terör devleti sözlerine ekledi.

‘Kardeşlik Sofrası’ iftar programlarına,Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün yanı sıra AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye personelleri katıldı.