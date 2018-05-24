Yahyalı’da ‘Kardeşlik Sofrası’ Kirazlı Mahallesinde kuruldu

Yaklaşık 600 mahalle sakinin katıldığı iftara Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

İftar öncesi masaları gezen Başkan Esat Öztürk, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan-ı Şeriflerini kutladı. Programda mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Esat Öztürk, doğduğu mahallede yaşayan halkla birlikte iftar açtığı için mutlu olduğunu, Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, iftara katılan herkese teşekkür etti. Başkan Öztürk, “Meleklerin bile gıpta ile baktığı bir sofrada bizleri buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bunun lezzetini sadece Müslümanlar anlar. Bugün sağ olsun iş adamımız Abdullah Sarı Abimiz soframızın masraflarını karşıladı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümde kendi ekibime yapmak istiyorum. Gündüz belediye işlerinde çalışıyorlar, saat 17’ den sonra Kardeşlik Soframızda bizleri buluşturmak için çalışıyorlar.” dedi. Konuşmasında mahalle de yapacakları çalışmalardan bahseden Başkan Öztürk, “ Belediye olarak dere yolunun asfaltını en kısa sürede dökeceğiz. Genç kardeşlerimize sözümüz var. Mahalle bulunan mesire alanını tekrar düzenleyeceğiz. İnşaallah doğalgazında Kirazlı Mahallesi’ne gelmesi için çalışmalarımız var. Mahallemizin imarı yoktu. Bunun için hali hazır çalışmasını yatırdık. İmarı da hazırlanınca doğalgazımızı mahallemize çektireceğiz. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından metruk binaları, bu yıl içinde temizleyeceğiz.Ayrıca mahalle ziyaretlerimizde oturup sizlerle sohbet edeceğimiz bir mekân olması gerekiyor. İnşaallah mevcutta bulunan Mahalle Konağı’nı restore ederek hizmetinize sunacağız. Bu mahallemiz için benim büyük sevincim, Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı da sağlayan Kirazlı - Derebağ çevre yolu oldu. Bu yol sayesinde sizler çok rahatladınız. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi Rabbim hiçbir zaman bozmasın” diye konuştu.

Kardeşlik Sofrası, iftar sonrası yapılan dua ile son buldu.