Yahyalı’da önce açılış sonra iftar

İftar öncesi belediye tarafından mahalleye yaptırılan Derebağ Mahalle Konağı, düzenlenen mini bir törenle hizmete açıldı. Ak Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Derebağ Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim, binamızı hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin. Buraya çok amaçlı bir bina yaptık. Vatandaşlarımız burasını hem özel günlerinde hem de taziyelerde kullanabilecekler. Mahalle konağımız aynı zamanda muhtarlık binası olarak hizmet verecek. Burada kullanışlı olmayan eski bir belediye binamız vardı. O binamızın yerine konağımızı yaptık. Bu sayede mahalle meydanını da genişletmiş olduk.” diye konuştu.

Açılışın ardından Kardeşlik Sofrası İftar Programına katılan Başkan Esat Öztürk, mahalle sakinlerinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayarak, 2018 yılı içinde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “ Bugün iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Birinci belediyemiz tarafından yapılan Mahalle Konağımızın açılışını yaptık. İçerisinde muhtarlık, çok amaçlı salon ve mini marketimiz yer alıyor. Mahallemiz güle güle kullansın. Burası belediye hizmeti görmüş bir mahallemiz. Derebağ, maddi ve manevi değerleri yüksek olan, Derebağ Şelalesi, Dede Parkı, İt Kayası gibi önemli değerlere sahip olan bir mahallemiz. Burası çok büyük sorunların olmadığı bir mahallemiz. 2018 yılı içerisinde, Çağlayan Mahalle Konağı, cami çevre düzenlemesi, futbol sahası yapımı, metruk bina yıkımları, arazi yollarının düzenlenmesi, istinat duvarı ve mezarlık düzenleme çalışmaları yapacağız. Ayrıca YİKOP tarafından 2500 m parke çalışması yapılacak. Eğer eksik bir yer kalacak olursa, biz eksikleri tamamlayacağız. Derebağ Mahallemize de doğalgazın gelmesi içinde gerekli imar planı önceden hazırlanmış. İnşaallah bu konuda da gerekli çalışmaları yaparak, mahallemize doğalgazı getireceğiz..” ifadelerini kullandı.