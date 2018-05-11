Yahyalı’da Ramazan Hazırlıkları Başladı

Başkan Esat Öztürk’ün makamında yapılan toplantı da devama belediye çalışmaları değerlendirilerek, Ramazan Ayı içerisinde yapılacak faaliyetler istişare edildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı, yaklaşan Ramazan Ayı’nın tüm İslam Âleminehayırlara vesile olmasını dileyerek; “ Halkımızın rahat bir Ramazan Ayı geçirmesi için başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Biz belediye olarak, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı düşünmek ve ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Bu konuda da muhtarlarımız bize yardımcı olacaklar. Bizim için, ilçemizde yaşayan 36 Bin vatandaşımızın mutluğu ve esenliği önemlidir. Herhangi bir yerde açta açıkta olan birileri varsa Cenab-ı Allah bunun hesabını önce bizlere, sonra sizlere sorar. İnşaallah Ramazan Ayı içerisinde iaşe paketlerimizi dağıtacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Ramazan gelmeden önce, fırın, pastane, kasap gibi üretim yapan vesatan firmalarda denetlemelerimizi sıklaştıracağız. Tabi Ramazan Ayı içerisinde etkinliklerimiz olacak. İnşaallah yeni yapılan Yahyalı Cumhuriyet Meydanında Ramazan Ayı boyunca çadırımızı kuracağız. Orada iftar sonrası vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. İnşaallah Ramazan Ayı’nın manevi havasına uygun muhabbet sofraları kuracağız. İnşaallah şiir dinletisi, tasavvuf musikisi, halk müziği, Kuran Tilaveti programlarımızla dolu dolu bir ay geçireceğiz” diye konuştu.