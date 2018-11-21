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Yahyalı'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Kocahacılı mahallesinde meydana gelen kazada, 38 PZ 383 plakalı otomobil ile 38 DZ 878 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, Ünal P. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan otomobiller incelemenin ardından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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