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07 Temmuz 2017 11:42

Yahyalı’da trap ve skeet atışları yapılacak

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 9 Temmuz Pazar günü avcılar Trap, tek kurşun ve skeet atışları için buluşacak.

Yahyalı’da trap ve skeet atışları yapılacak

07 Temmuz 2017 11:42

Yarışmalara çeşitli şehirlerde faaliyet gösteren 16 Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri ile avcılık sporu ile ilgilenenler katılacak.


Geleneksel 2. Avcı Bayramı Trap, tek kurşun ve skeet yarışmaları 9 Temmuz pazar günü Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Karaman, Adana ve Kahramanmaraş illerinden 16 ayrı Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri katılacak. Yahyalı Avcılar Kulübü tarafından organize edilen ve Aladağlar Soğulcak Yaylası’nda yapılacak etkinlikte katılımcılara yemek, çay ve su ikramında bulunulacak. Profesyonel ve amatör trap, tek kurşun ve skeet kategorilerinde yapılacak yarışmalarda dereceye giren sporculara tüfek, fişek, kupa ve madalya gibi hediyeler verilecek.Yahyalı Avcılar Kulübü Başkanı Cumali Çiffçi, ’’Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinliğe büyük katılım bekliyoruz. Her türlü hazırlığımızı tamamladık. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek yarışmacılarımızı Yahyalı’da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz’’ dedi.




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