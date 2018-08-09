Yahyalı’da yapılacak örnek projeye hayırsever desteği

Yahyalı Belediye binasında gerçekleşen protokol törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Şimşek ve hayırseverler Abdullah Erdoğan ile Veli Akay katıldı.

Protokol töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 4-6 yaş arası çocuklar için yapılacak merkez için belediyeye 600 bin TL şartlı bağışta bulunan Abdullah Erdoğan’a ve arsa bağışında bulunan Veli Akay’ a teşekkür etti. İlçede örnek teşkil edecek vizyon bir projenin altına imza atacaklarını belirten Başkan Esat Öztürk; “ Bugün 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza hazırladığımız bir vizyon proje için bir araya geldik. Dün belediye meclisimizde Abdullah Erdoğan şartlı bağışını kabul ettik. Meclis kararımızı kaymakamlığımıza göndermemizle bu karar resmiyet kazandı. Abdullah amcamızı bağışından dolayı tebrik ediyorum. İsminin duyulmaması için ricada bulundu ama biz insanlarımızı teşvik etmesi amacıyla kendisine ısrarcı olunca, bugün törene katıldı. Bu davranış Türk insanının, Yahyalı halkının güzelliğidir. Birçok yere hayrını yapar ama isminin duyulmasını istemez. Hayırseverlerimiz şartlı bağışları belediyemize yaptılar. İnşaallah merkezin yapımı tamamlandıktan sonra biz Diyanet Vakfına devrini yapacağız. Böylesine anlamlı ve güzel bir proje birçok il ve ilçeye örnek teşkil edecektir. Allah izin verirse tüm kurumlarımızla, iş adamlarımızla dal kol olarak bu merkezi ilçemize en kısa sürede kazandıracağız.” diye konuştu.

Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı’ da konuşmasında hayırseverlere teşekkür ederek, 4-6 yaş Kuran Kursuna Yahyalı’nın çok ihtiyacı olduğunu ifade etti. Müftü Sarı “ Şu anda iki nokta 3 sınıfta eğitim veriyoruz. İnşallah yapılacak bina ile burası 4-6 yaş çocuklarımız için burası merkez olacak. Burada 8 adet dersliğimiz bulunacak. İlçemizin her noktasından çocuklarımızı buraya taşıyarak eğitim vereceğiz.” İfadelerini kullandı.

Hayırseverler Abdullah Erdoğan ile Veli Akay’ da böyle bir merkezin ilçeye kazandırılmasında katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirttiler.