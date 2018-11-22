Yahyalı'da yatağa bağımlı hastalara motorlu yatak dağıtıldı

Yahyalı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimine kayıtlı olan yatağa bağımlı 10 hasta yeni yataklarına kavuştu. 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı olarak hayatına devam eden Bülent Ateş'in hasta yatağı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün katılımı ile teslim edildi. Konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Ben öncelikle Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne ve Yahyalı Devlet Hastanesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yatağa bağımlı olan hastalarımız için, çok güzel bir hizmete imza atıldı. Başta Bülent kardeşim olmak üzere tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin. Benim babamda yatağa bağımlı bir hasta. Bakımın ne kadar zor olduğu iyi biliyorum. Bugün bir güzelliğe yakından şahit oluyoruz. Eski devlet hastanemizdeki yeni durumda bulunan motorlu hasta yataklarını hastalarımıza dağıtıyoruz. 2018 Türkiye'sindeki Sağlık hizmetlerinin ne noktaya geldiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Yatağını teslim edeceğimiz Bülent kardeşim 12 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyormuş. Rabbim şifalar versin. Böylesine güzel bir hizmetin parçası olmak, bizleri mutlu ediyor. Şuana kadar 10 hastamız için yatak talep edilmiş. 7 yatakta talep gelmesi halinde hastalarımıza vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yahyalı Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Dr. Ayşe Özkan'da Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ederek, "İnşallah yakın zamanda yatağa bağımlı olarak yaşayan hastalarımız için, bakım merkezimiz açılacaktır. Evde bakımı zor olan hastalarımızı hastanemizde bakacağız" diye konuştu.