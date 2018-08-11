Yahyalı’da Yaz Spor Okulları sona erdi

Kapanış törenine Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serhat tarlacı, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende açılış konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, teknik belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu, gençleri spora özendirmek için sürekli çalıştıklarını belirterek şunları söyledi. Başkan Esat Öztürk; “ Bu yıl 250 öğrencimizin katılımı ile yaz spor okulunu gerçekleştirdik. Bugün çok mutluyum. Belediyeciliğin sosyal yanının, insana yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlarla, yaz tatilinde öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına velilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaz Spor Okullarında Futbol, Yüzme, Jimnastik, Badminton, Basketbol, Voleybol spor branşlarında çocuklarımız eğitim aldı. Eğitmenlerimize ben buradan teşekkür ediyorum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu güzellik ilçemizde devam edecek. İleriki dönemlerde yaz spor okullarına yeni branşlar eklemekniyetindeyiz. Özellikle, hem ata sporumuz hem de Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği okçuluğu ilçemizde sevdirmek istiyoruz. Okçulukla branşında bir kulüp kurma isteğimizde var. İnşallah okçuluğu da binicilik ile taçlandırırız.” dedi. Konuşmasında Rafting Sporuna da değinen Başkan Öztürk; “ İç Anadolu Bölgesi’nin ilk rafting takımını biz kurduk. İlçemiz, gerek yapay gerekse doğal Rafting parkurlarına sahip. 2019 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Rafting Şampiyonası’nı ilçemizde düzenlenmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Öztürk’ün konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Tekvando, Boks ve Jimnastik gösterileri yapıldı. Tören, Develi Yaz Spor Okulu ile Yahyalı Yaz Spor Okulu arasında yapılan futbol maçı ile sona erdi.