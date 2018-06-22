Yahyalı’da Yaz Spor Okulları törenle açıldı

Yahyalı Kaymakamlığı, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılışı, ilçe merkezinde düzenlenen ödüllü bisiklet turuyla başladı. Bisiklet turuna Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve 300’e yakın çocuk katıldı.

Bisiklet turunun ardından ilçe Cumhuriyet Meydanında devam törende selamla konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeciliğin teknik ve sosyal olmak üzere olarak iki yönünün olduğunu, teknik belediyecilik kadar kültürel belediyeciliği de önem verdiklerini belirterek şunları söyledi. Başkan Öztürk, “Gönlümdeki belediyeciliği bana nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Biz her zaman belediyeciliğin teknik ve sosyal olmak üzere iki ayağının olduğunu söyledik. Bugün üzerinde program yaptığımız meydanı yapmak, yol açmak, asfalt dökmek, imar planı yaptırmak işin teknik boyutu. Sosyal Belediyecilik boyutunu ise, bugün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile gerçekleştiriyoruz. Velilerimize buradan sesleniyorum. Yaz tatilinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak, onların gelişimlerine katkı sağlamak için bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarına çocuklarınızı mutlaka gönderin. Burada çeşitli dallarda spor eğitiminin yanı sıra, değerler eğitimimizde var. İlçemizden, Milli ve Manevi değerlerine sahip çıkacak insanların yetişmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için, belediye olarak her zaman göreve hazırız. Ayrıca İç Anadolu bölgemizin ilk Rafting takımını belediyemiz kurdu. Rafting Takımına yeni sporcular kazandırmak için seçmeler yapacağız. İnşallah ilçemizde bu branşta milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın rafting seçmelerimize katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Açılış töreni Tekvando, Okçuluk, Bisiklet Akrobasi ve Rafting branşlarında yapılan gösteriler ve akabinde bisiklet turuna katılan çocuklara çekilişle bisiklet ve altın hediye edilmesiyle tamamladı.

Çocuklara hediyelerini Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu verdi.