Yahyalı'da Yeni Araç Köprüsü Hizmete Açıldı

Tamamlanan köprüyü yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk basına yaptığı açıklamada “ 4,5 yıl içerisinde yaptığımız güzel hizmetler kervanına, bir güzel hizmet daha katmış olduk. Seydili Mahallesi ile Camikebir Mahallesini birbirine bağlayan bir köprüyü, ilçemize kazandırdık. Yaklaşık Maliyeti 500 bin TL maliyeti bulunan köprümüz, bugüne kadar yaptığımız köprülerden en önemlisi diye düşünüyorum. Yeni köprüden, buradaki esnafımız, ikamet eden vatandaşlarımız oldukça memnunlar. Bizde ilçemize bu güzel köprüyü kazandırdığımız için oldukça mutluyuz. Ayrıca Gözbaşı'ndan başlayarak bu köprümüze kadar, yaklaşık 2km uzunluğundaki yürüyüş yolunuda ilçemize kazandırmış olduk. Araçlarımıza bir taraftan köprü kazandırırken, insanlarımıza da yürüyüş yolu yaptık. Yürüyüş parkurumuzu 100. Yıl Mahallemizde bulunan Boyacılı Mevkiine kadar devam ettirmek istiyoruz. Koca çay bizim önemli bir değerimiz. Bu değerimiz üzerinde bir de yapay Rafting Parkuru yaptırarak, Koca Çay' da Rafting yaptırmak istiyoruz. Bunun ilçemizin değerlerini tanıtmada önemli bir adım olacağına inanıyorum.Böylece gönlümdeki hizmet gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. Köprümüzle bağladığımız yolun üzerinde 6-7 tane aile hekiminin görev yaptığı Aile Sağlık Merkezimiz yer alıyor. İlçe merkezimizde yaklaşık 20 bin insan yaşıyor. Ve birçoğu da bu sağlık merkezine gidip geliyor. Bu nedenle yeni köprümüzün önemi bir kat daha artmış oluyor. Biz, gece-gündüz demenden ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Yahyalı halkına, hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle önemli ve güzel bir hizmeti insanlara sunmak, bizlere gurur veriyor, mutluluk veriyor.” diye konuştu.

Bölgedeki esnaflar ise,yapılan köprüden dolayı Yahyalı Belediyesi'ne ve Başkan Öztürk'e teşekkür ettiklerini, köprünün bölgenin çehresini değiştirdiğini bu da işlerine olumlu yansıyacağına inandıklarını söylediler.