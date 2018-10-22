Yahyalı'da yeni hastane yapımı için yer teslimi yapıldı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesine yapılacak 75 yataklı devlet hastanesi için Sağlık Bakanlığına yer teslimi yapıldı.

13,5 dönüm üzerine yapılacak olan hastanenin yer teslimi için düzenlenen mini törene Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk, “D.S.İ' ye ait olan yaklaşık 13 bin 500 m bir alana sahip arsayı Sağlık Bakanlığımıza tahsisi için adım adım ilerleyerek bugünlere geldik. Yahyalı Belediye Başkanı olarak burada izimizin olduğunu düşünüyorum. Buradan D.S.İ Genel Müdürlüğüne, D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğüne, burada görev yapan kaymakamlarımıza, Kayseri Valimize, Milletvekili ve Bakanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza hayırlı olsun. Allah, kazasız belasız bir şekilde yapılarak, kurdelesini kesmeyi nasip etsin. Hastanemiz 600 günlük bir süre zarfında yapılacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak temel atma törenine, Sağlık Bakanımızı, Bakan Yardımcılarımızı, Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki' yi,eski bakanlarımız ve milletvekillerimizi ve Kayseri Valimizi davet edeceğiz. İnşallah, onların katılımlarıyla hastanemize ilk harcı koyacağız. Biz belediye olarak her türlü sıkıntıda yanlarında olacağız. Binamızın en kısa sürede teslim edilmesini arzu ediyorum” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner de konuşmasında hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hastanenin en kısa sürede ilçeye kazandırılması temennisinde bulundu.