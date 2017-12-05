Yahyalı’da Yeni Yollar Açılmaya Devam Ediyor

maddesine istinaden yaptığı imar uygulamasının ardından bölgedeki imar yolunu açmak için çalışmalara başladı.

Belediye Fen İşleri ve İmar Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 18. madde uygulamasını ameliyata benzeterek, ameliyatın başarılı olabilmesi için hiçbir vatandaşın üzülmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Öztürk; "3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesini uyguladığımız bir bölgedeyiz. Yol yapmak, kaldırım yapmak kolay ama 18. madde uygulamasından yol açmak birazcık sıkıntılı. Burayı adeta ameliyat ediyoruz. Ameliyatın başarılı olması için, kimseyi üzmeden, kırmadan çalışmamız, hizmeti de insanlara eşit bir şekilde vermemiz lazım. Ameliyat başarısız olursa sıkıntılar çıkıyor. Ben, buradaki mülk sahiplerine anlayışları için teşekkür ediyorum. Bizlere çok yardımcı oldular. Bizden önceki belediye başkanları, bu konuda çok sıkıntı çektiler” dedi. Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü;

“Büyükşehirlerde, illerde bu işler biraz daha kolay ama ilçelerde bu işler birazcık zor. Kendime dua ettiğim gibi, bizim ölçekteki ilçelerde görev yapan diğer belediye başkanlarına da dua ediyorum. Biz burada kimseyi üzmek niyetinde değiliz. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bu güzellikleri kendimiz için değil, burada yaşayan insanlar için yapıyoruz. Buradaki hizmetimiz kişiye göre değil, burada yaşayan bütün insanlar içindir. 18. uygulamasından oluşan tüm imar yollarını açacağız. Allah’a hamt olsun ilçemize doğal gaz geldi. Burada kanal sıkıntısı, su sıkıntısı vardı. Altyapı hizmeti buraya gelmeyince, insanlarda bize gelip talepte bulunuyorlardı. Buradaki insanlarında hizmet alma hakkı var. Ama bu hizmeti alırken de diğer insanları mağdur ederek değil, onlarında maddi manevi olarak gönülleri alınarak yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Çiğilli Mahallesi ile ana yol arasındaki bağlantıyı sağlayacak yol çalışmasının 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.