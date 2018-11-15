Yahyalı'da 'Yeniden Diriliş' adlı konferans düzenlendi

Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Yahyalı Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen organizasyonda Yahyalı'da konferans verdi.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan organizasyon Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi, Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi, Hafız Ali Tel'in Kuran tilaveti ile başladı.

Kuran Tilavetinin ardından selamla konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bu akşam buraya gelerek programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Yahyalı Makarrı Ulema, evliyalar diyarı. Yahyalı, Şevki Hocamızı çok sever, Şevki Hocamızda Yahyalı'yı çok sever. Şevki Yılmaz Hocamıza benim özel bir teşekkürüm var. Gençlik yıllarımızda biz, Şevki Hocamızın kasetlerini dinlerdik. İyi, güzeli, Emr-i Bi'l-Ma'ruf Nehy-İ Ani'l-Münker yapmak üzere her birimizde emeği var. Sadece bizlere değil, buradaki birçok güzel insanda emeği olduğu biliyorum. Onlardan Cenab-ı Allah binlerce kez razı olsun.” diye konuştu.

Başkan Esat Öztürk'ten sonra konferansını vermek üzere sahneye çıkan eski milletvekili Şevki Yılmaz, dua okudu. Dinleyicileri de duaya ortak eden Yılmaz, Yahyalı'nın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu, Türkiye'de birçok ilçenin tanınmadığını, Yahyalı'nın ise önderleri ve Mürşid-i Kamilleri sayesinde Asya ve Afrika'da bile tanındığını söyledi.

Konuşmasında Dirilişin, İslam Âleminin özlediği bir ilaç olduğunu belirten Şevki Yılmaz, ölmüş kalplerin, gücün, ruhların dirilmesinin ancak dirilten Allah'ın dirilmesiyle olacağını belirtti. Yılmaz “ Allahsız kalpler ölüdür. Allahsız kalpler canavarlaşır. Hayvandan da aşağı hale gelir. Allah'ın üzerimizde büyük nimetleri var. İnsan olmak bir nimet, akıl sahibi olmak daha büyük bir nimettir. Ancak Kur'an' dan daha büyük bir nimet yaratılmamıştır. İnsan olmak ikinci sıradadır. Kur'an 'sız insan canavarlaşır. Ana babasını evden kovanın aklı yok mu? Var. Ama Kur'an nimeti yok. Filistin'deki işgalci teröristin aklı yok mu? Var. Ama onların Kur'an nimeti yok. Kur'an nimeti, Sünnet nimeti, sadece vatanla yaşanır. Vatansız bu nimetler yaşanamaz. Onun için Allah bizi dinsiz ve devletsiz bırakmasın.” dedi. Anadolu'nun bir denge taşı olduğunu, Anadolu'yu Türklere teşvik edenin Hz. Muhammet olduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Yılmaz “ Allah Resulü bizi Anadolu'ya gönderdi. Haçlılar Anadolu' yu ele geçirip, İpek Yoluyla Asyalı, Afrikalı insanları sömürmesin diye. Peygamberimizin Hadis-i Şerifi bir merhamet projesidir. Viyana' ya kadar barış köprüsü kurulmuştur. Dünya neden Türkiye ile uğraşıyor, dünya neden Türkiye'deki seçimlerle ilgileniyor sorusunun cevabını buldum. Anadolu, barış köprüsünün kilit taşıdır. Kilit olmazsa köprü yıkılır. 1071 Yılında Sultan Alparslan' la ilk barış köprüsü kuruldu. Köprünün adı Selçukluydu. Tüm dünya birleşse, Anadolu' yu kimse yutamaz, yıkamaz.” diye konuştu.

Konferans bitiminde Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'a, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından Yahyalı Halısı hediye edildi.