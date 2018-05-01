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01 Mayıs 2018 15:31

Yahyalı’da yol bakım çalışması başladı

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezinde yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yollarda düzenleme çalışmasına başladı.

Yahyalı’da yol bakım çalışması başladı

01 Mayıs 2018 15:31


2017 yılı Ağustos ayında başında ilçe merkezinde başlatılan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yollarda asfalt yamasına başlayan Yahyalı Belediyesi, Ramazan Ayı gelmeden önce çalışmaları tamamlamak istiyor.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı. Belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum. Bugün resmi tatil olmasına rağmen, “ Bizim bayramımız halkımızı tozdan kurtarmaktır.” diyerek tatil gününde çalışan işçi kardeşlerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah’a hamd olsun ilçemize doğalgaz geldi. İlçe merkezindeki doğalgaz şebekesi döşeme çalışmaları tamamlanmasıyla, belediye olarak asfalt yaması ve sıcak asfaltlama çalışmalarına başladık. İşçilerimiz 3 günden beri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Buradan ilçemiz halkına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4-5 aydır doğalgaz ve meydan çalışmasından dolayı toz toprak içerisinde kaldılar. Bizlere gösterdikleri sabırdan dolayı, halkımıza teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Güzel bir ilçede, güzel insanların duasını almak bizleri mutlu ediyor. Buradan, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki işçilerin bayramını tebrik ediyorum. ” diye konuştu.


Başkan Esat Öztürk, incelemesinde çalışan işçilere çikolata ikram etti.




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