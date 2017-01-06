Yahyalı’dan Halepliler için yardım konvoyu

Yahyalı’da Halepli insanlar için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar dualarla uğurlandı.

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü tarafından “Halep’te İnsanlık Ölmesin” adı altından başlatılan kampanyada toplanan gıda, giyim ve yataktan oluşan beş tır yardım, düzenlenen törenle yola çıktı.

Uğurlama törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftü Vekili Kazım Kömürcü, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı halkının her zaman mazlumun yanında olduğunu, ilçedeki insanların yardım etmek için birbiriyle yarıştığını belirterek ““Müslümanın derdi ile dertlenmeyen bizden değildir” Hadis-i Şerifini Yahyalı’mızın güzel insanları kendine düstur edinmiştir. Ensar ilçemiz Yahyalı’da “Halep’ te İnsanlık Ölmesin Kampanyasını” İlçe Müftülüğümüzle birlikte başlattık. Bu kampanyamıza destek veren öncelikle İlçe Müftülüğümüze ve din görevlilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, tüm okul müdürlerimize, Öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, iş adamlarımıza, esnaf kardeşlerime, hanım kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah’ a Hamdolsun Halepli kardeşlerimize, 7 TIR yardım malzemesini dualarımıza da içine koyarak birazdan göndereceğiz. Un, yatak, ayakkabı, battaniye, tekstil malzemesi, giyim, sıvı yağ, kuru bakliyat, bebe bisküvisi, mercimek ve temel gıda malzemelerini toplamış bulunmaktayız. Allah hepinizin yardımlarını kabul etsin diyorum.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ’ da konuşmasında yardım kampanyasını düzenleyen Yahyalı Belediyesine, İlçe Müftülüğüne ve yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür etti. İlçe şartlarına göre böylesine büyük bir yardımı toplamanın meziyet istediğini ifade eden Kaymakam Çığ, “ Bizim atalarımız her zaman muhtaca, düşene yardım elini uzatmıştır. Bizde ecdatlarımıza layık torunlar olarak bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Yardım TIR’ları İlçe Müftü Vekili Kazım Kömürcü tarafından edilen dua ile yola çıktı.