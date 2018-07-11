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11 Temmuz 2018 16:30

Yahyalı’ya yeni araç köprüleri yapılacak

Yahyalı Belediyesi, ilçedeki araç trafiğini rahatlatmak amacıyla iki adet araç köprüsünün yapımına başladı.

Yahyalı’ya yeni araç köprüleri yapılacak

11 Temmuz 2018 16:30


İlçe merkezinden geçen Kocaçay taşkın kanalı üzerine inşa edilmeye başlanan köprüleri gezen ve yetkililerden bilgiler alan Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe merkezindeki trafiği rahatlatmak amacıyla iki adet araç köprüsü yapacaklarını, bu köprüleri bir ay gibi kısa sürede tamamlayarak araç trafiğine açacaklarını söyledi.


Yapılacak köprülerin, Fevzi Çakmak ve Camikebir Mahalleleri ile Seydili Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayacağını ifade eden Başkan Öztürk; “Her nimetin bir külfeti vardır derler. Kocaçayımız da Yahyalı’mızın bir değeri, bir nimeti. Şuan imardaki yolumuza köprü çalışması yapıyoruz. İlk köprümüzü daha önce Kocaçay üzerine 100. Yıl Mahallemizde yapmıştık. Bugün ikinci köprümüzü yapıyoruz. Üçüncü köprümüzün ise kısa zamanda imalatına başlanacak. Köprümüz bir ay içinde tamamlanmış olacak. Yapacağımız iki köprünün ihalesi, 364 bin TL bedelle yapılmıştır. Ayrıca yapılan köprülerimiz sayesinde Merkez Sağlık Ocağı ile ana cadde arasında bağlantı sağlanacak. İlçemize hayırlı olsun. Köprü yapımında emeği geçen Fen İşleri Müdürümüz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Öztürk ayrıca ilçe merkezinden Kocaçay üzerine yapay rafting parkuru kuracaklarını, köprüleri de bu parkura zarar vermeyecek şekilde yapıldığını sözlerine ekledi.




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