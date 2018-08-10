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10 Ağustos 2018 15:21

Yalçın ailesinin mutlu günü

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın kızı Melek Seda düzenlenen düğün töreni sonrasında Murat Demir ile dünya evine girdi.

Yalçın ailesinin mutlu günü

10 Ağustos 2018 15:21


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde de görev yapan ve halen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Mustafa Yalçın’ın kızı Melek Seda ve Murat Demir’in Kayseri’deki düğün törenine Van Valisi Murat Zorluoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Şahin Güven ve çok sayıda davetli katıldı.


Çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıyarken, çifte evlilik cüzdanını Van Valisi Murat Zorluoğlu verdi.




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