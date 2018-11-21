"Yapılan hizmetlerden gurur duyuyoruz"

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in şehrimizin Türkiye'de ve dünyadaki yerini alması için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi. Ceylan, Başkan Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti ve yapılanlardan bir Kayserili olarak gurur duyduklarını dile getirdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Kemal Ceylan, “İlimize, bölgemize yapmış olduğunuz hizmetler nedeniyle teşekkür ederiz. Bizim başka şehrimiz yok. En büyük hizmetlerin Kayseri'de olmasını istiyoruz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

“HER DERNEK ŞEHRİMİZİN DEĞERİ”

Nazik ziyaretleri nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimine teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik de şehri, her kesimin düşüncelerini dikkate alarak yönettiklerini söyledi. Şehirdeki yönetim dinamikleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Biz şehrimizi tek başımıza yönetmiyoruz. Şehirdeki tüm yönetim dinamikleri ile kol kola giriyoruz. Sizlerden gelen talep ve tavsiyeleri dikkate alıyoruz. Dernekler şehrimizin değerleri. Hep birlikte şehrimizi daha konforlu kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e Atatürkçü Düşünce Derneği'nin takvimi hediye edildi. Başkan Mustafa Çelik'in çok farklı alanlarda şehre önemli katkı verdiğini dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Kemal Ceylan, “Şehrimizin Türkiye ve dünyadaki yerini alması için büyük çabalar sarf ettiğinizin farkındayız. Gençlerin daha donanımlı yetişmesi için de çabalar sarf ediyorsunuz. Bu çalışmalar için de ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.