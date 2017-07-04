Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:41

Yaralının kurtarılmasını film izler gibi izlediler

Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilin içinde sıkışan sürücü kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralının kurtarılmasını film izler gibi izlediler

04 Temmuz 2017 15:41

Meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışmasını film izler gibi izledi.


Kaza, Kocasinan Bulvarı Tuna Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JJ 634 plakalı otomobil ile Ziya K. (29) yönetimindeki 38 ZK 661 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 38 JJ 634 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan Ziya K. ve Samet A. (21) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği cadde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi alırken, belediyeye bağlı temizlik ekipleri de temizleme çalışması yaptı. Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!