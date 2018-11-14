Yaşlı destek projesi kapsamında hizmet verdiği yaşlılar Başkan Çelik'i ziyaret etti ve “Dualarımız sizinle” mesajı verdi

Fiziki yatırımlarda marka olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gönül belediyeciliğinde de marka olmasını sağlanan projelerinin başında gelen yaşlılarımıza evlerinde destek hizmeti dua almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda hizmet verdiği yaşlılarımızdan dördü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek “Dualarımız sizinle” mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in büyük önem verdiği yaşlılara evde destek hizmeti projesinde yaklaşık 700 yaşlıya ulaşıldı. Evlerinde; kişisel bakım, ev temizliği, tamirat işleri gibi hizmetleri yapılan, sağlık kontrolleri gerçekleştirilen ve gerektiği anlarda hastaneye götürülen yaşlılarımızdan Müjgan Özbarutçu, İsmet Varinli, Hadiye Taş ve Peruze Atila Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, dört kadın yaşlımızı ellerini öperek karşıladı.

Yaşlılarımıza ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne gelirken dua ettiğini ifade eden yaşlılarımızdan İsmet Varinli, Başkan Mustafa Çelik'in annesi Sevim Çelik'in okul arkadaşı olduğunu dile getirerek “Anneni çok severim” ifadelerini kullandı. İsmet Varinli, Başkan Çelik'in “Annem benim yanımda” sözleri üzerine “Şimdi anneler babalar ayrı. Sizden de eşinizden de Allah razı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yaşlılarımıza aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sorunca “Elimiz, kolumuzsunuz. Nasıl memnun olmayalım” cevabını aldı.

Yaşlılarımız arasında bulunan Müjgan Özbarutçu da kısa süre önce rahatsızlandığını ve Büyükşehir Belediyesi elemanları tarafından hastaneye yatırıldığını ifade ederek, “Hastanede başımda beklediler. Ben sizlerden çok memnunum” dedi. Başkan Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile birlikte evinde ziyaret ettiği ve ayrıca bir grup yaşlımızla birlikte kendi evinde konuk ettiği Müjgan Özbarutçu, “Sizi hem özledim ve göreyim dedim hem de teşekkür edeyim diye geldim. Allah razı olsun oğlum. Bizi bırakıp gitme” ifadelerini kullandı.

Yaşlılarımızla içten, samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, onlardan dua istedi ve “Rabbim hayırlı hizmet ömrü versin. Biz de sizlere hizmet etmeye devam edelim” diye konuştu.