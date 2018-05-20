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20 Mayıs 2018 08:49

Yaşlı kadının yardımına polis ve itfaiye koştu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşadığı evinde kafasını duvara çarparak baygınlık geçiren yaşlı kadını, itfaiye ve polis ekipleri pencereden girerek kurtardı.

Yaşlı kadının yardımına polis ve itfaiye koştu

20 Mayıs 2018 08:49


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi, Cengiz Topel caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, kocasının evde olmadığı zaman ayağa kalkmak isteyen Fatma Ö. (70), başını duvara çarparak baygınlık geçirdi.


Kısa süreli baygınlığında ardından bağırarak yardım isteyen Fatma Ö., komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveninin yardımıyla penceren içeri giren ekipler, Fatma Ö.’ye ulaştı. Sağlık ekipleri de, evde Fatma Ö.’ye müdahale etti.


Fatma Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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