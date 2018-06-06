Yatırımcı için fırsat devam ediyor

İhalede 6 işyeri toplam 11 milyon 265 bin TL’ye satıldı. Kalan 13 işyeri ise 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcılara sunduğu fırsat devam ediyor. Şehir Hastanesi karşısına yapılan toplam 58 işyerinden 39’u daha önce satılmıştı. Son 19 dükkanın ihalesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. İhaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlık etti.

İhalede 6 işyerinin satışı gerçekleştirildi. 1 milyon 510 bin TL ile 2 milyon 280 bin TL arasındaki fiyatlarla satılan 6 işyerinden toplam 11 milyon 265 bin TL gelir elde edildi. Kalan 13 işyeri ise 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı. Yatırımcılar bu süre içerisinde başvurularını yapabilecekler.